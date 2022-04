Błędy, które popełniamy przy grillowaniu. Wiemy, jak ich uniknąć

Nadchodzi jeden z najbardziej oczekiwanych momentów w ciągu roku - majówka. Nie jest tajemnicą, że wiele osób planuje ją ze sporym wyprzedzeniem aby spędzić ją w ciepłym kraju bądź na zwiedzaniu któregoś z pięknych miast na świecie. Inni myślą natomiast o odpoczynku w domu i grillu! A jeżeli już mówimy o nim, istnieje szereg błędów, popełnianych przez większość z nas co roku. Co do nich należy? Tłumaczymy!