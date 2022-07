Błędy, które popełniamy przy kiszeniu ogórków. W ten sposób mogą się zepsuć

Ogórki kiszone są idealnym dodatkiem do obiadu, który uwielbiają Polacy. Wiele osób rezygnuje z kupna w sklepie gotowych słoików, a decyduje się na samodzielne ich przygotowanie. Choć nie jest to bardzo skomplikowany proces, to trzeba jednak przestrzegać kilku zasad. W innym wypadku ogórki mogą się zepsuć i nie nadawać do spożycia. A to byłaby wielka strata.