Bluzka Magdy Mołek to murowany hit na jesień. Nie ma modniejszej

Magda Mołek to nie tylko uznana dziennikarka, ale także ikona stylu. Jej stylizacje często stają się inspiracją dla wielu Polek. Chętnie dzieli się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje prawie 550 tys. osób. Niedawno pokazała się w bluzce z bufkami. To modowy hit, który od pewnego czasu zyskuje na popularności.

Bluzki z bufkami triumfują! Można je zobaczyć w różnych interpretacjach – od najbardziej tradycyjnych po nowoczesne i awangardowe. Projektanci na nowo odkrywają ten klasyczny element garderoby, dodając do niego nowoczesne akcenty. Bufki dodają objętości i mogą pomóc w podkreśleniu atutów sylwetki . Dobrze dopasowane mogą sprawić, że cała stylizacja nabierze lekkości i wdzięku.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Magda Mołek postawiła na beżowy total look. Pokazała się w bluzce z bufkami w wersji XL. Zestawiła ją ze spodniami z szeroką nogawkę. Uzupełnieniem stylizacji były minimalistyczne sandałki i subtelna biżuteria. Tak bluzka to świetna opcja na jesień 2024, sprawdzi się w wielu biurowych stylizacjach.

Bluzki z bufkami to efektowny element garderoby, który można dopasować do wielu stylizacji. Magda Mołek w swojej szafie ma wiele takich kreacji – od eleganckich po bardziej casualowe. Dziennikarka udowadnia, że bufki mogą być noszone zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.