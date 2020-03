WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Bluzki, które całkowicie odmienią Twoją codzienną stylizację Wystarczy jeden oryginalny element, by nawet najprostsza stylizacja przykuwała uwagę z daleka. Jak dodać charakteru naszym outfitom? Wybraliśmy bluzki damskie z efektem WOW na każdą okazję! Damskie bluzki są uniwersalnymi elementami. (Materiały prasowe) Oryginalna bluzka – patent na zjawiskowy look Bez względu na to, czy w Twojej szafie królują biznesowe koszule czy casualowe t-shirty, temat efektownych bluzek damskich powinien Cię zainteresować. Białe koszulki są z pewnością bardzo uniwersalne, ale nie mają zbyt wiele wspólnego z oryginalnością. Zatem: jak wyróżnić się z tłumu i stworzyć swój własny, rozpoznawalny, niebanalny styl? Rozwiązanie jest naprawdę proste! Wystarczy, że w stylizacji z jeansami, ulubionym garniturem czy spódnicą wymienisz zwykły t-shirt na jedną z wybranych przez nas bluzek! Oto najmodniejsze i najbardziej efektowne modele, które znajdziesz w aktualnych kolekcjach sieciówek i sklepów online. Bluzki damskie we wzory Modny animal print, kolorowe kwiaty, groszki, a może abstrakcyjne motywy rodem ze sztuki współczesnej? Bez względu na to, jaki wzór pojawi się na Twojej bluzce, przyciąganie spojrzeń gwarantowane. Wzory na ubraniach zawsze przykuwają uwagę, a poza tym – najlepiej łączyć je z gładką, jednolitą bazą, dlatego wzorzysta bluzka będzie doskonałym wyborem na dzień, w którym „znowu nie masz się w co ubrać". Przykładowo koszula w panterkę doskonale zagra z czarnymi rurkami, ramoneską i trampkami. Bluzka w kwiaty z powodzeniem uzupełni stylizację na wesele z pastelowym damskim garniturem. A bluzka w groszki, np. w biało-czarnej wersji może okazać się ciekawym urozmaiceniem zestawu do pracy, o ile włożysz ją pod klasyczną marynarkę. Materiały prasowe Podziel się Koronkowe bluzki damskie Bluzka idealna na wyjątkową okazję? Naszym faworytem są modele z koronki, które perfekcyjnie sprawdzają się zarówno podczas ślubnych przyjęć, jak i romantycznej kolacji we dwoje. Grunt to wybrać odpowiedni krój i kolor! Jasna bluzka koronkowa (np. w beżu czy pudrowym różu) będzie świetną bazą stylizacji na rodzinną uroczystość, np. z pastelowymi cygaretkami lub spodniami palazzo i klasycznymi szpilkami nude. Z kolei czarny top z koronki sprawdzi się w duecie ze skórzaną spódnicą i kozakami za kolano przy okazji randki z ukochanym. Jedno jest pewne: od koronek trudno oderwać wzrok. Materiały prasowe Podziel się Bluzki damskie w mocnych kolorach Prostym sposobem na efektowny look jest też bluzka w mocnym, energetycznym kolorze, szczególnie, jeśli na co dzień stawiasz na takie klasyki, jak biel czy błękit. Wbrew pozorom czerwone, kobaltowe czy żółte bluzki są bardzo uniwersalne, a zestawiając je z takimi sprawdzonymi elementami garderoby, jak niebieskie jeansy, czarne spodnie z materiału czy plisowana spódnica w neutralnej kolorystyce, masz pewność, że całość będzie niebanalna i ekstrawagancka, ale nie przesadzona. Kopertowe bluzki damskie Nietypowy wzór, kolor czy interesująca faktura materiału – to elementy, które na pewno przykują uwagę, ale dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o stylizacje z charakterem, są też bluzki damskie kopertowe! Ich krój przepięknie eksponuje biust i talię, a dodatkowo optycznie wysmukla szyję i dodaje sylwetce lekkości. Kopertowe bluzki będą świetnie wyglądać w biurowych stylizacjach, np. z damskim garniturem, ale też w mniej zobowiązujących zestawach – ze zwiewną spódnicą czy jeansami! Materiały prasowe Podziel się Bluzki ze wstawkami z tiulu lub gipiury Jeszcze do niedawna za najbardziej seksowne uznalibyśmy bluzki ze sporym dekoltem. Dziś o wiele bardziej doceniamy subtelne przeźroczystości, które nie pokazują zbyt wiele. Wzorzysta gipiura czy nakrapiany tiul to delikatne tkaniny, które subtelnie prześwitują, a zarazem czynią stylizacje ciekawszymi i bardziej modowymi. Okazuje się, że koszulka ze zwiewnymi rękawami z tiulu może być świetną alternatywą dla sukienki-princeski, szczególnie jeśli połączysz ją z równie efektowną spódnicą, np. perfekcyjnie dopasowaną spódnicą ołówkową w podobnej tonacji kolorystycznej. Detale mają moc! – podpowiada Renata Dura z redakcji portalu Allani.pl – Przykładowo koronkowa wstawka może całkowicie odmienić charakter najzwyklejszego, bieliźnianego topu, a falbanka przy rękawie doda uroku klasycznej białej koszuli. Jeśli szukamy czegoś pomiędzy ekstrawagancją a tradycją, polujmy na bluzki damskie z oryginalnymi, starannymi wykończeniami.