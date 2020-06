Bluzki z bufkami hitem lata. Podpowiadamy, jak je nosić

Buzka z bufkami może być zarówno romantyczna i bardzo dziewczęca albo klasyczna i elegancka. Wszystko zależy do tego, na jaki fason i materiał się zdecydujemy. Tego lata do łask wrócił nie tylko styl hippie, w swojej nowoczesnej odmianie neohippie, ale również romantyczna moda wiktoriańska. Wspominaliśmy już o szalenie modnych koszulach w stylu Gibson Girl, ale to nie jedyny trend w stylu vintage, którego powrót możemy zaobserwować.