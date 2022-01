Za bezpieczeństwo płacą krocie. Kate i William poszukują kolejnego ochroniarza

"Twoją rolą jako pracownika ochrony będzie wspieranie naszego zespołu w działaniach zmierzających do zapewnienia, aby Pałac Kensington był miejscem bezpiecznym do pracy i wizyt. Do zadań należeć będą tradycyjne elementy kontroli dostępu, patrolowanie, prowadzenie ewidencji zmian, monitoring obrazu z kamer bezpieczeństwa, monitorowanie systemów bezpieczeństwa, otwieranie i zamykanie wejścia na teren, gotowość do pomocy naszym gościom w sposób, który pomoże im cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Pałacu Kensington.