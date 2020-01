"Boję się nocy". Roma Ligocka o traumach po życiu w getcie

Roma Ligocka, autorka książki "Dziewczynka w czerwonym płaszczyku", przyznała, że pomimo upływu wielu lat cały czas czuje strach. "Gdy słyszę kroki na schodach, jestem przerażona" - powiedziała krakowska pisarka.

"Często boję się nocy. Mieszkam w dość dużym mieszkaniu na poddaszu w centrum Krakowa. To nie jest odludne miejsce. Gdy słyszę kroki na schodach, jestem przerażona. A jak ktoś przez pomyłkę zadzwoni do drzwi, to koniec ze snem. Te rany z dzieciństwa są nie do usunięcia. Dużo jest we mnie lęku. Nic na to nie poradzę. Każdy krzyk, każdy hałas, każdy człowiek w mundurze wywołuje we mnie skurcz serca" - powiedziała Roma Ligocka dla magazynu "Viva".