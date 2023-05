Bójka nastolatek w Gorlicach. Sprawa została przekazana do Sądu

Kilka dni temu w Gorlicach doszło do bójki. Tłum, zamiast rozdzielić nastolatki, zaczął nagrywać zajście telefonami. W tle było słychać głosy podjudzające do tego, by młode kobiety zadawały kolejne ciosy. Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy policji w Gorlicach.