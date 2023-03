Większość telewidzów zna Jacka Borkowskiego z roli psychologa Piotra Rafalskiego z serialu "Klan". Wcielający się w postać męża jednej z głównych bohaterek aktor z produkcją jest związany niemal od samego początku. Oprócz tego można go było zobaczyć m.in. w "Na dobre i na złe" czy "Ojcu Mateuszu".

Aktor pojawił się na XVIII Gali "Polish Businesswomen Awards". Na ściance Borkowski pozował do zdjęć z tajemniczą blondynką i starał się nie wypuszczać uśmiechniętej kobiety z objęć. Czy to nowa partnerka, o której niedawno pisano w mediach?

"Borkowski jak zwykle prowadził event, a kiedy tylko zszedł ze sceny, usiadł przy stoliku ze swoją wybranką. Przytulali się do siebie, trzymali się za ręce, patrzyli sobie głęboko w oczy. Widać rodzące się pomiędzy nimi uczucie" - pisał "Super Express".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl