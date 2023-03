To miała być miłość na całe życie. "Przed kościołem coś we mnie pękło i uciekłam"

- Goście już byli w kościele. Pamiętam, że stanęłam przed bramą, w sukni, i coś we mnie pękło. Poczułam, że ten ślub nie może się odbyć i po prostu uciekłam. Ostatnie dwa lata skreśliły wszystko. Zobaczyłam, jak bardzo Mateusz jest niedojrzały, a także to, że trwaliśmy w związku, bo tak było wygodnie. Nasze drogi zdążyły się rozminąć dużo wcześniej - tłumaczy i dodaje, że choć bardzo wszystko przeżywała, to dziś wie, że postąpiła właściwie.