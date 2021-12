Boże Narodzenie. Skąd wzięły się prezenty? Kto je przynosi?

Kiedy narodził się Jezus, to przybyli do niego Trzej Królowie, którzy podarowali mu prezenty, a były nimi kadzidło, złoto i mirra. To właśnie oni są odpowiedzialni za narodziny tradycji świątecznych podarunków, choć świat czekał na nią do XIII w., a Polska - do XIX w. Początkowo w naszym kraju były one dawane przez przedstawicieli wyższych sfer dla pracowników służby oraz dworzan. Dopiero w okresie międzywojennym zwyczaj ten upowszechnił się we wszystkich sferach. Pierwszymi prezentami były słodycze oraz owoce.