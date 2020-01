Brad Pitt i Jennifer Aniston znowu razem? Ekspertka od mowy ciała przeanalizowała ich gesty

Fani Brada Pitta i Jennifer Aniston desperacko poszukują potwierdzeń, że byli małżonkowie znowu są parą. Ekspertka Judi James przeanalizowała ich mowę ciała i wyjaśniła, dlaczego są na to marne szanse.

Brad Pitt i Jennifer Aniston byli ze sobą przez 6 lat, zanim rozstali się w styczniu 2005 roku. Dr Lillian Glass, amerykańska ekspertka od mowy ciała, twierdzi, że chociaż podczas gali SAG Awards Jennifer starała się zachowywać swobodnie i kontrolować emocje, wypychała wargi i ściągała brwi, co spowodowało, że jej uczucia do byłego męża były widoczne.

"Nie ma co do tego wątpliwości. I vice versa. Widać to, kiedy patrzą sobie w oczy" – powiedziała. Brytyjska specjalistka w tej samej dziedzinie, Judi James, jest innego zdania. Stwierdziła, że podczas gali Jennifer Aniston trzyma swojego byłego męża na dystans.