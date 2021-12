Brad Pitt ma nową sympatię? To bardzo znana aktorka

"Kiedy rozpoczęłam pracę w branży filmowej, określenie "f*ckable"("do p*eprzenia") było używane zamiast "zatwierdzona na rolę". Producenci otwarcie dyskutowali, które z nas są do p*eprzenia, a które nie. Okazało się, że ja nie jestem. Po przemyśleniu tej sytuacji podjęłam strategiczną decyzję, aby pozować do Playboya. Czy nadawałam się do tej roli? Oczywiście, że nie. Czy użyłam swojego mózgu, żeby wyglądać na nadającą się do tej roli? O tak. Więc nie, nigdy nie czułam się symbolem seksu i teraz nie zamierzam" - wyznała Stone.