Michał Koterski wraca do Leszczak? "Chyba tak"

Relacja Marceli Leszczak i Michała Koterskiego nie należy do prostych. Para wielokrotnie rozchodziła się, jednak zakochani zawsze ostatecznie decydowali się na powrót do związku. Leszczak i Koterski są rodzicami czteroletniego Fryderyka i jak zgodnie przyznają, to właśnie dobro syna jest dla nich zawsze najważniejsze.