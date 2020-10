Brad Pitt nie będzie odwiedzał dzieci. Angelina Jolie nie dała za wygraną

Jednak przez lata małżonkowie toczyli spory odnośnie opieki nad dziećmi. Mówiono, że to Angelina Jolie utrudnia byłemu mężowi spotkania z pociechami. Później do Brad Pitt okazał się równie nieugięty, kiedy nie pozwolił dzieciom odwiedzić matki w trakcie nagrań do disneyowskiej produkcji "Czarownicy", gdzie Jolie wcieliła się w główną rolę.