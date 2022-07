Braffiterka ujawnia zaskakującą prawdę. Po takim czasie powinnaś wyrzucić stanik

Braffiterka to zawód, który nie jest może znany każdej z nas, lecz z pewnością bardzo potrzebny. To właśnie te kobiety pomagają innym dobrać odpowiedni biustonosz, który idealnie podkreśli piersi, ale ich nie "spłaszczy". Okazuje się, że tysiące (a może i więcej) z nas nie potrafi kupić odpowiedniego dla siebie stanika, a co więcej, używa go za długo.