Jak często prać stanik? Wiele kobiet będzie zaskoczonych

Wiele kobiet zastanawia się, jak często powinny prać biustonosze. W większości przypadków robimy to zdecydowanie za rzadko, przeciągając czas między praniami do maksimum. I nie chodzi tu wcale o brak higieny, ale zazwyczaj obawiamy się, że częste wrzucanie biustonosza do pralki szybko go odkształci i zniszczy delikatny materiał. Jednak, jeśli tylko włożymy go do specjalnego worka z siateczki i nastawimy niską temperaturę, to nic takiego nie powinno się stać.