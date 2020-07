Brały udział w powstaniu warszawskim. Teraz stanęły w obronie osób LGBT

W Polsce nieustannie trwa spór w kwestii osób LGBT. Podczas kampanii prezydenckiej Andrzej Duda stwierdził, że to nie są ludzie, tylko ideologia, co wywołało skrajne emocje. Zwolennicy urzędującego prezydenta wtórowali mu, a przeciwnicy nie kryli oburzenia.

"My, uczestniczki powstania warszawskiego, protestujemy, bo pamiętamy. Najpierw był różowy trójkąt (tak w obozach koncentracyjnych oznaczano więźniów homoseksualnych), potem gwiazda (oznaczenie Żydów), a na końcu my, powstańcy. Tamten faszyzm pochłonął miliony istnień, a teraz, gdy się mówi, że osoby LGBT to nie ludzie, otwiera się równie przerażającą perspektywę wykluczenia. W czasie powstania walczyliśmy o szacunek i godność dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich! Nie bądź obojętny” - powiedziały do kamery.