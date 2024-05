Nie każdy wie, z kim był związany. Żona rzadko się pokazuje

"Poczuliśmy do siebie sympatię, zaczęliśmy spędzać dużo czasu ze sobą" - wspominał. Żona muzyka ukończyła studia pedagogiczne, jednak nie pracowała w zawodzie. "Po prostu była wspaniałą żoną, matką, dbała o dom, za co jestem jej wdzięczny" - mówił we wspomnianym wywiadzie Zieliński, który dzięki żonie mógł skupić się na działalności artystycznej.