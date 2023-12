Braun chce ścigania lekarki. Szybko mu odpowiedziała

Poszkodowana zareagowała na wypowiedź posła

W rozmowie z "Faktem" Magdalena Gudzińska-Adamczyk odniosła się do słów polityka. Zaprzeczyła, jakoby go kopnęła i podkreśliła, że to ona została przez niego uderzona w obojczyk. - Ja złapałam pana posła za rękaw i próbowałam odciągnąć - stwierdziła. Zaznaczyła, że w przeciwieństwie do niego, nie zrobiła mu krzywdy i nie powiedziała nic złego. - Tylko żeby przestał i że to wstyd, co on robi - wyznała.