Stanęła przed kamerami w skórzanej spódnicy. Ale coś poszło nie tak

Podczas tegorocznej jesieni nie ma modniejszych kolorów niż bordo oraz wszelkie odcienie brązu. Do wielbicielek tej drugiej palety dołączyła Katarzyna Cichopek, która pokazała, w jaki sposób można połączyć lżejszy sweter o bardziej sportowym kroju z elegancką ołówkową spódnicą i szpilkami. Czy to połączenie się udało?

Górę kreacji stanowił sweter z kołnierzykiem i dekoltem z zamkiem. Delikatny kolor cappuccino świetnie kontrastował z ciemnym, czekoladowym brązem pozostałych elementów stylizacji. Dłuższa spódnica ołówkowa wieje nudą? Nic bardziej mylnego. Model wybrany przez prezenterkę posiadał pasek w talii oraz guziki na całej długości, co dodawało strojowi oryginalności. Stylizację zamknęły proste szpilki w szpic.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!