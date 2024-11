Jedne botki do wszystkiego. Model w stylu Torbickiej "wydłuża" nogi

Botki na słupku oferują nie tylko komfort noszenia, ale także doskonale komponują się z szeroką gamą ubrań. Idealnie pasują zarówno do biurowej elegancji, jak i codziennych, casualowych stylizacji.

Na co dzień botki na słupku fantastycznie komponują się z jeansami w różnych odsłonach – od klasycznych, prostych, po modne dzwony z lat 70. W takim zestawieniu, na górę można wybrać oversizową koszulę albo golf. Paniom, które lubią bawić się modą, polecamy modele na gigantycznej platformie i wysokim słupku. Roksana Węgiel je uwielbia.

Ostatnim hitem modowym są sznurowane botki na słupku , które swoim stylem przypominają trapery. Katarzyna Cichopek , znana aktorka, często łączy je ze spodniami cargo oraz krótkim kożuchem, co tworzy idealny zestaw na chłodne dni w mieście.

Podsumowując, botki na słupku to uniwersalne buty, które warto mieć w swojej garderobie. Łączą w sobie wygodę i elegancję, doskonale komponując się zarówno z sukienkami boho, jak i bestsellerami sezonu, takimi jak dzianinowe sukienki. Stylizację dopełnić może wełniany płaszcz, tworząc ciepły i kobiecy zestaw.

