Włożyła "slip skirt". Jedna z najmodniejszych opcji na jesień

Tym razem Katarzyna Cichopek postawiła na prostotę. Czarno-czerwona stylizacja świetnie wpisała się w aktualne trendy. Bazą był czerwony sweter z guzikami, który jest ponadczasową propozycją w okresie jesienno-zimowym. Czerwień kojarzy nam się już ze świątecznym klimatem. Początek listopada to dobry moment, by pomyśleć o takim modelu.

Ołówkowy fason idealnie dopasowuje się do sylwetki, co za tym idzie - wygląda ultrakobieco i subtelnie. Jej uniwersalność sprawia, że możemy ją nosić zarówno latem, jak i zimą. Teraz warto zwrócić uwagę na kolory takie, jak: bordo, czekolada, czerń czy beż.

