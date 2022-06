Brigitte Macron powiedziała dość. Złożyła zawiadomienie do prokuratury

Na rzekomej korekcie płci nie poprzestali. W sieci pojawiały się poważne oskarżenia

Według wielbicieli teorii spiskowych Brigitte urodziła się jako Jean-Michel, a później dokonała korekty płci. Dla tych plotek powstał nawet specjalny hasztag na Twitterze "JeanMichelTrogneux". Sprawa później poszła jeszcze dalej - w sieci bowiem pojawiły się oskarżenia o pedofilię. Każdy artykuł obrazowany był zdjęciami Brigitte oraz jej najbliższych. To ostatecznie sprawiło, że kobieta udała się do sądu, aby sprawiedliwości stało się zadość. Skargi wpłynęły do sądu już w lutym 2022 roku. W środę 15 czerwca w Paryżu ruszył proces.