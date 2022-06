Britney Spears i Sam Asghari wzięli ślub! Znamy szczegóły ceremonii

Dzięki doniesieniom amerykańskiego tabloidu "People" wiemy, że Britney Spears w tym wyjątkowym dniu ubrana była w suknię ślubną zrobioną przez dom mody Versace, a do ołtarza szła przy akompaniamencie utworu "Can’t Help Falling in Love" Elvisa Presley’a. Uroczystość weselna odbyła się w wielkim, białym namiocie, lecz nie była ona wcale huczna pod względem liczby gości. Zaproszonych zostało tylko 60 osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez, Paris Hilton oraz Donatella Versace. Para młoda jechała w białej, ażurowej karocy rodem z "Kopciuszka", którą ciągnęły białe konie.