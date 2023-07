Broni Peretti. Mówi, kto najbardziej zawiódł

Widzieli, jak wsiada za kierownicę. Kotońska wspiera Peretti

Wśród nich był syn Sylwii Peretti, znanej z emitowanego na antenie TTV programu "Królowe życia". - Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu - poinformowała policja.