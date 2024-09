"Bronić nie ma sensu". Jednoznacznie oceniła występ Kozidrak

"Jaki kraj, taka Britney Spears"; "Szklanka wody by się przydała"; "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" –piszą niektórzy internauci.

"Beaty Kozidrak bronić nie ma sensu" - stwierdza na łamach natemat.pl pisarka Manuela Gretkowska. Podkreśla, że wokalistka ma swój styl i jest nie do zdarcia.

Gretkowska podkreśla, że scena rządzi się swoimi prawami. "Co do artystycznych występów – ma artystyczną wolność. Nie można na nią donieść do ministra jak za PiS-u, gdy przedstawienia teatralne naruszały "przyzwoitość".