Brwi pudrowe. Które wybrać – permanentne czy z henny?

Wiele kobiet pomija w makijażu etap podkreślania brwi, a to ogromny błąd, gdyż to właśnie one nadają w głównej mierze charakter naszej twarzy. Na rynku dostępna jest masa kosmetyków stworzonych specjalnie po to, np. brązowe żele, które nakłada się szczoteczką, cienie czy cieniutkie pisaki, którymi możemy nawet dorysować pojedyncze włoski. Jednak precyzyjny makijaż brwi zabiera trochę czasu, dlatego panie często decydują się na wizytę w salonie kosmetycznym, by uzyskać trwalszy efekt i mieć spokój na dłużej. Jednym z wykonywanych zabiegów są brwi pudrowe. Co to takiego?