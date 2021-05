Brytyjczycy drżą o zdrowie księcia Williama. Może być poważnie chory

Na to schorzenie zapadł Zach Stubbing. Początkowo sądzono, że ma alergię na strój robotniczy. Później lekarze stwierdzili, że przyczyną jego złego samopoczucia jest rak. - Nie miałem symptomów choroby, więc byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, że to rak. To taki typ nowotworu, który nigdy nie jest w remisji, ale może być aktywny albo nieaktywny" - powiedział chory mężczyzna.