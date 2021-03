Brytyjczyk uznany za martwego. Nastolatek niespodziewanie "obudził się"

Często zdarzają się medycznie niewytłumaczalne zdarzenia, które zaskakują oraz podają w wątpliwość aspekty bezpośrednio łączone ze śmiercią. Przykładem tego, że wszystko może nagle się zmienić jest historia 18-letniego Brytyjczyka Lewisa Robertsa. Powrócił on do życia w ostatniej chwili – chirurg chciał pobrać jego organy do przeszczepu.

Zdjęcie Lewisa pochodzi ze strony zbiórki. Źródło: GoFundMe