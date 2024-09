Przysiadła na kanapie w najmodniejszych jeansach. Ale z górą nie trafiła

Dzisiejszy poranek należał do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Warto dodać, że aktorkę można zobaczyć nie tylko w śniadaniówce. W minioną środę premierę miał program "Moja mama i twój tata" - z Cichopek w roli prowadzącej.

Katarzyna Cichopek wciąż eksperymentuje z modą i wyrabia sobie styl. Zalicza zarówno wzloty, jak i upadki. Na czerwonych dywanach zazwyczaj błyszczy niczym gwiazda największego formatu, a jej codzienne stylizacje to mieszanka elegancji i komfortowego casualu. Dzisiejsza stylizacja z "Halo tu Polsat" budzi mieszane uczucia.

Na kanapie przysiadła w jasnych spodniach w stylu "mom jeans" . Spodnie z wysokim stanem, luźną konstrukcją w okolicach ud i zwężającą się ku dołowi nogawką były absolutnym hitem lat 90. Dziś to również jeden z najmodniejszych modeli.

W połączeniu z wysokimi obcasami wydłużają nogi i odwracają uwagę od ewentualnych mankamentów sylwetki, np. masywnych ud. Katarzyna Cichopek dobrała do nich cieliste sandałki z paskiem wokół kostki . To był słuszny wybór. Wszystko zagrało.

Ale spójrzmy na górę. Aktorka włożyła skróconą wersję marynarki, która niestety była najsłabszym elementem stylizacji. Zarówno kolor, jak i długość rękawów (sięgały do łokcia) kojarzą się z garsonkami, które noszą starsze panie. Dodały stylizacji "ciotkowego" charakteru . Katarzyna Cichopek mogła wybrać lepiej. Oversizowa marynarka o przedłużonym fasonie byłaby w tym przypadku strzałem w dziesiątkę.

