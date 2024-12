Przyklej do podeszwy. Trik na ślizgające się buty

Lakier do włosów może okazać się zaskakująco skutecznym sposobem na poprawienie przyczepności butów. Zewnętrzna część podeszwy stanie się dzięki niemu bardziej chropowata. Wystarczy spryskać ją cienką warstwą lakieru, aby zwiększyć tarcie i zapobiec ślizganiu się. Ważne jest, aby nie przesadzić z ilością – zbyt duża ilość produktu może sprawić, że podeszwa stanie się lepka i przyklejająca się do podłoża. Lakier do włosów jest łatwo dostępny i tani, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla droższych rozwiązań.