Trik na białe skarpetki. Zapomnisz o plamach

Bywa tak, że skarpetki, które były kiedyś śnieżnobiałe, po kilku użyciach stają się zszarzałe i trudno je doprać. Codziennie stykają się z podłożem i dosłownie "szorują" po panelach czy płytkach. To sprawia, że po kilku użyciach nie wyglądają już tak dobrze, jak zaraz po zakupie. Istnieje jednak sprawdzony sposób, aby przywrócić im dawną biel.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sposób na czyste skarpetki

Jasne kolory są szczególnie podatne na brud. Piasek, kurz czy rozlany sok mogą w mgnieniu oka zrujnować wygląd nawet najładniejszych skarpetek. Wystarczy chwila nieuwagi podczas spaceru lub niemiła niespodzianka przy stole i już mamy problem.

W takiej sytuacji wypróbuj sprawdzony trik. Wszystko, czego potrzebujesz, to duży słoik i kilka łatwo dostępnych składników: soda oczyszczona, sól morska, kapsułka do prania oraz… folia aluminiowa. Jak to zrobić?

Do słoika wrzuć brudne skarpetki. Dodaj po łyżce sody oczyszczonej i soli morskiej. Następnie dołóż jedną kapsułkę do prania. Dzięki niej plamy szybciej się rozpuszczą. Dodatkowo dorzuć do słoika 2-3 małe kuleczki z folii aluminiowej. Całość zalej wodą i zakręć. Kilka razy żwawo potrząśnij słoikiem i odstaw na ok. 20 minut. Po tym czasie wypierz skarpetki jak zwykle i gotowe. Po wysuszeniu będą białe jak nigdy.

Jak prać skarpetki?

Aby skarpetki dłużej zachowały jasny kolor, kluczowe jest ich odpowiednie pranie. Zaczynaj od segregacji – białe skarpetki pierz osobno niż kolorowe. Może się to wydawać banalne, ale dzięki temu unikniesz zafarbowania tkaniny. Używaj delikatnych detergentów, które nie tylko skutecznie usuwają plamy, ale także chronią materiał.

Pranie w niskiej temperaturze pozwoli uchronić skarpetki przed zniszczeniem. Wysoka temperatura może sprawić, że tkaniny stracą jakość i elastyczność. Zaleca się pranie ich w 30-40 stopniach Celsjusza – inaczej mogą się zniekształcić, a nawet skurczyć.

Unikaj suszenia skarpetek w wysokotemperaturowych suszarkach bębnowych – to przyspiesza tworzenie się dziur i powoduje blaknięcie kolorowych par. Zamiast tego wybierz naturalne suszenie na powietrzu, a jesienią i zimą susz skarpetki na tradycyjnej suszarce, niedaleko źródła ciepła np. grzejnika.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!