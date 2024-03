Lada moment będą wszędzie. Spójrzcie na spodnie Cichopek. Ona nosi je od dawna

Księżna Kate w białych spodniach

Kate Middleton preferuje spodnie z rozszerzaną nogawką, które tej wiosną nie będą miały sobie równych. Biały total look w wydaniu księżnej Kate to absolutny strzał w dziesiątkę, do skopiowania na większe wyjście. A co ze stylizacjami na co dzień? W połączeniu z koszulową kurtką czy tuniką w stylu boho tworzą look minimalistyczny, a przy tym niezwykle świeży i szykowny.