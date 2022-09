Buty w tym kolorze będziemy nosić całą jesień. Lubi je Małgorzata Socha

Jak yin i yang, jak plus i minus

Zabawy w kontrasty ciąg dalszy! Grube łączymy z cienkim, ciężkie z lekkim, a mięsiste z transparentnym. Monotematyczny total look to już przeżytek. Dzisiaj liczą się kontrastujące połączenia. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wrogami numer jeden, przy bliższym poznaniu skrajne trendy zaskakują umiejętnością "współpracy". Sportowa tendencja przybiera na sile z sezonu na sezon, a elegancja – cóż, to ponadczasowy klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Dlatego wskakuj w buty sportowe idąc nie tylko do warzywniaka czy wyjeżdżając poza miasto, ale też do pracy, a nawet na randkę.