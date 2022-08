W takim stroju Małgorzata Socha chadza po francuskich uliczkach. "Ale bosko"

Małgorzata Socha odpoczywa z rodziną i przyjaciółmi we Francji

Małgorzata Socha jest na co dzień bardzo zapracowana, lecz nie zapomina o tym, by zafundować sobie zasłużony wypoczynek. Ostatnio przebywała z mężem i dziećmi nad polskim morzem, by teraz wybrać się w nieco odleglejsze miejsce, a konkretnie na zachodnie wybrzeże Francji. Aktorka jest na wakacjach z rodziną i przyjaciółmi zaledwie od dwóch dni, ale zdążyła już opublikować na Instagramie serię trzech zdjęć. Dzięki nim fani od razu rozpoznali, że wypoczywa w miejscowości Biarritz nad Oceanem Atlantyckim. Trzeba przyznać, że okolica wygląda bajecznie.