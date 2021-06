Być i mieć — młodzi ludzie na rynku pracy, chcą czegoś więcej niż pieniądze

Nauka przez pracę

Widać jednak światełko w tunelu, ponieważ obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy już uczniowie 16-17-letni wchodzą na rynek pracy. Pracują dorywczo w usługach popołudniami i w dni wolne od szkoły. - Taki trend widać w liceach, gdzie mało kto nie dorabia sobie w weekendy. Jeszcze 20 lat temu ktoś, kto pracował na studiach dziennych był wyjątkiem. Obserwuję to wśród kolegów i koleżanek moich córek, większa część już pomimo pandemii ma kolejną pracę w sklepie lub kawiarni. Maturzyści raczej nie odpoczywają, czekając na wynik rekrutacji na studia, pracują i to często już na umowy o pracę. Moim zdaniem, to bardzo korzystny trend. Uczy ich profesjonalnego podejścia do pracy zawodowej, co w późniejszym czasie ułatwi tym młodym ludziom znalezienie pracy zgodnej z kompetencjami wyniesionymi ze studiów. Są również świadomi swoich praw, znają przepisy kodeksu pracy i dotyczące umów zlecenia — stwierdza specjalistka.