Był gwiazdą "Big Brothera". Jego córka tak zarabia na życie

Zaczęły się pojawiać kolejne propozycje pracy, jednak przy okazji nie ukrywał, że wiązało się to także z mniej przyjemnymi aspektami tego świata. Klaudiusz Ševković przyznał, że często musiał mierzyć się z hejtem, a jego zdaniem nie każdy jest w stanie wyjść bez szwanku, gdy poddawany jest ciągłej ocenie. - Jeśli ktoś się w tym odnajduje, to ma łatwiej, a jak ktoś ma problemy np. z wywiadami, to będzie gorzej. Trzeba być trochę gruboskórnym - powiedział celebryta w rozmowie z Plejadą.