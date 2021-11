Był gwiazdą "Domu nie do poznania". Co dziś robi Ty Pennington?

Ty Pennington wciąż jest aktywny zawodowo

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych stolarzy na świecie nie spoczął na laurach po tym, jak zakończył nagrywania do programu. Wciąż projektował wnętrza; w roli eksperta pojawiał się w wielu amerykańskich programach. Prężnie działa też w sieci - jego profil na Instagramie śledzi ponad 150 tysięcy osób! Co ciekawe, w 2020 roku po kilkunastu latach przerwy "Dom nie do poznania" wrócił na antenę! Fani pozycji nie kryli zachwytu nad takim obrotem spraw, a show oczywiście bardzo szybko zyskało ogromną rzeszę również nowych wiernych widzów.