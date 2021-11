Nie zaprosił siostry na swój ślub. Oto jak postanowiła się zemścić

Ślub to jeden z najbardziej wyjątkowych dni zarówno w życiu kobiety, jak i mężczyzny. I choć jest celebracją miłości, to wiąże się również z długotrwałym planowaniem, wydatkami oraz dużą dawką stresu. Dlatego nikt nie chciałby, aby jego wysiłki poszły na marne. Często na drodze przyszłej pary młodej stają ich najbliżsi, którzy mają inne wyobrażenie o przebiegu uroczystości lub co gorsza są jej zupełnie przeciwni. Takie problemy spotkały pewnego mężczyznę, którego historia pojawiła się na łamach platformy Reddit.