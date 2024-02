Był księdzem. Mówi, jak duchowni ukrywają partnerki

Marcin Adamiec przez sześć lat był księdzem w Kościele katolickim. - Do biskupa poszedłem po głębokim załamaniu nerwowym i kilkumiesięcznej terapii, podczas której przestałem wierzyć w Boga - podkreśla w rozmowie z "Newsweekiem". Przełożony wysłał go na rekolekcje w klasztorze pod Rzeszowem. Były duchowny miał słyszeć tam, że jego depresja to kryzys powołania i że Bóg wystawia go na próbę. To wtedy podjął decyzję o odejściu.