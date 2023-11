Był w każdym domu. Teraz kultowy mebel z PRL-u powraca

Lecz niektóre osoby starsze, przywiązane do wystroju wnętrz, do tej pory mają w swoich salonach meblościanki i tapczany. Okazuje się, że na ich sprzedaży mogą aktualnie sporo zarobić. Ceny na internetowych aukcjach są naprawdę wysokie, a o powrocie do mody mebli z PRL-u świadczy również fakt, iż sklepy meblarskie zaczynają inspirować się tą estetyką. Przyszedł czas na retro.