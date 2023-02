Była blisko Bidena. Tak teraz chce zarabiać na życie

Joe Biden mówił jej głosem

Była rzeczniczka prasowa 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych przez kilkanaście miesięcy przekazywała opinii publicznej - za pośrednictwem mediów - najświeższe informacje o inicjatywach głowy państwa. Wkrótce sama stanie po drugiej stronie i to ona zacznie pytać. Jak informuje "The Hollywood Reporter", po ponad dwóch latach wraca do dziennikarstwa.