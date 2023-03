Była członkini scjentologów, zdradza największe tajemnice sekty. To właśnie do niej należy Tom Cruise

Cała prawda o kościele scjentologicznym

Leah Remini to amerykańska aktorka, która swego czasu była aktywną członkinią kościoła scjentologicznego. Po ponad 30. latach od wstąpienia w jego szeregi postanowiła zmienić całkowicie swoje życie, w tym także wyznanie. W swojej książce "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" zdradziła czytelnikom, czym tak naprawdę jest scjentologia, do której tak mocno przekonują największe gwiazdy Hollywood.