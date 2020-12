Katoliccy lekarze piszą do prezydenta. Chodzi o aborcję

Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności tzw. przerywania ciąży. To odpowiedź na wyrok TK z dnia 22 października. Zgodnie z projektem PAD wprowadzona ma zostać przesłanka umożliwiająca terminację ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu. Projekt został skierowany do I czytania w komisjach.