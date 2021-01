Mindewicz-Puacz radzi przyszłej dziewczynie Królikowskiego. "Zadbaj o siebie"

Życie uczuciowe Antka Królikowskiego zmienia się jak w kalejdoskopie. Na przestrzeni ostatnich lat był w kilku związkach, a każdym z nich publicznie się chwalił. Ze swoimi ekspartnerkami: Katarzyną Sawczuk, Julią Wieniawą, Katarzyną Dąbrowską czy Joanną Opozdą chętnie pojawiał się na czerwonych dywanach i show-biznesowych imprezach. Niestety, żaden ze związków nie przetrwał próby czasu, przez co do aktorka przylgnęła łatka mężczyzny, który nie jest w stały w uczuciach.

- Jak się już staje tą osobą publiczną, to jest nią praktycznie raz na zawsze. To się wiąże z całą masą różnych rzeczy. Z tym, że całe życie osobiste, które się pokazuje, jest analizowane przez miliony ludzi. Można by powiedzieć, że należałoby przez to być bardziej powściągliwym. Ale co to znaczy – należałoby? Przecież wszyscy znamy ten stan zauroczenia. (...) Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w życiu prywatnym nie przeżywa różnych historii. Takich, który nie chciałby opowiadać innym, bo ma takie prawo - stwierdziła Mindewicz-Puacz.