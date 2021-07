Była gwiazdą "Big Brothera". Jak wygląda życie Moniki Sewioło teraz?

Widzowie nie byli zachwyceni jej zachowaniem. W drugim odcinku odeszła z domu Wielkiego Brata. Po “Big Brotherze” zapragnęła zostać wokalistką. Nagrała piosenkę “Urodziłam się by grać”, a razem z grupą Nietykalni stworzyła album “Wiatr”. Nie zyskał on jednak oczekiwanego rozgłosu. Wzięła udział w sesji zdjęciowej do “Playboya”, pojawiła się w filmie "Gulczas, a jak myślisz..." (była autorką powiedzenia, od którego wziął się tytuł filmu), a także w produkcji " Rób swoje, ryzyko jest twoje".