Zwlekała z leczeniem raka. "Było widać rozsiane guzki"

Program "Big Brother" zmienił życie wielu jego uczestników. Część z nich do dziś może pochwalić się sporą popularnością. Fani są ciekawi, co słychać u byłych bohaterów najpopularniejszego reality show w Polsce. Należy do nich m.in. Alicja Walczak, która w rozmowie ze Światem Gwiazd opowiedziała o swojej chorobie oraz wypadku.