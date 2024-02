Kochali się w niej w latach 90. Jak wygląda dziś?

Najpierw pojawiła się w popularnym serialu telewizyjnym "Cudowne lata". Potem zagrała główną rolę w erotycznym dreszczowcu "Zauroczenie". Stanęła też na planie trzech teledysków Aerosmith , m.in. do "Cryin’". Lecz prawdziwą sławę przyniósł jej film "Słodkie zmartwienia" (ang. "Clueless"), który trafił na duże ekrany w 1995 roku. Do dziś mówi się o nim jako o ikonicznej produkcji , głównie pod względem mody.

Alicia Silverstone uzupełniła stylizację delikatną, srebrną biżuterią, a także czarnymi sandałkami na szpilkach , które zostały przyozdobione błyszczącymi akcentami. I choć jej stylizacje nie zawsze są trafione, to tym razem gwiazda zaliczyła egzamin z mody na szóstkę.

