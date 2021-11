Była gwiazdą "Na dobre i na złe". Czym się dziś zajmuje?

Część osób twierdzi, że Karolina Borkowska była wręcz skazana na aktorstwo - pochodzi z artystycznej rodziny, przez co z tym zawodem miała do czynienia już od dziecka. Po raz pierwszy wystąpiła już w wieku dziewięciu lat w Teatrze Telewizji. Jej przygoda z "Na dobre i na złe" trwała od 1999 do 2005 roku. W czasach świetności serialu pojawiała się w epizodycznych rolach w innych produkcjach. Co się później stało z Borkowską?